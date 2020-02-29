Жители Хорватии зафиксировали на видео взрыв космического метеорита
Жители Хорватии зафиксировали на видео взрыв космического метеорита. Уникальное явление произошло в 10:30 утра 28 февраля 2020 года на высоте около 30 километров от поверхности Земли.
Представители Хорватской астрономической федерации сообщили, что взрыв был настолько мощный, что жители Адриатического побережья пострадали от небольшого землетрясения. Из-за толчков сотрудники сейсмологического центра ошибочно решили - аномальные изменения происходят в земной коре, однако отказались от данного предположения после не характерных показаний оборудования.
Взрыв метеорита удалось зафиксировать жителям восточноевропейской страны на автомобильный видеорегистратор. На записи можно проследить все, что происходило с космическим объектом. По словам сотрудников астрономической федерации, шум от случившегося распространился не только над Хорватией, но и над Словенией и даже некоторыми регионами Италии.
Большинство наблюдателей взрыва очень испугались, однако ученые уверены, что никакой опасности нет, и метеорит полностью сгорел в атмосфере. Все же вопросы о том, как астрономы не заметили приближение космического объекта и мог ли он представлять угрозу для жизни людей – остались без ответа. Сотрудники федерации намерены выяснить все обстоятельства в ближайшее время.
Представители Хорватской астрономической федерации сообщили, что взрыв был настолько мощный, что жители Адриатического побережья пострадали от небольшого землетрясения. Из-за толчков сотрудники сейсмологического центра ошибочно решили - аномальные изменения происходят в земной коре, однако отказались от данного предположения после не характерных показаний оборудования.
Взрыв метеорита удалось зафиксировать жителям восточноевропейской страны на автомобильный видеорегистратор. На записи можно проследить все, что происходило с космическим объектом. По словам сотрудников астрономической федерации, шум от случившегося распространился не только над Хорватией, но и над Словенией и даже некоторыми регионами Италии.
Большинство наблюдателей взрыва очень испугались, однако ученые уверены, что никакой опасности нет, и метеорит полностью сгорел в атмосфере. Все же вопросы о том, как астрономы не заметили приближение космического объекта и мог ли он представлять угрозу для жизни людей – остались без ответа. Сотрудники федерации намерены выяснить все обстоятельства в ближайшее время.