Жители Хорватии зафиксировали на видео взрыв космического метеорита





Представители Хорватской астрономической федерации сообщили, что взрыв был настолько мощный, что жители Адриатического побережья пострадали от небольшого землетрясения. Из-за толчков сотрудники сейсмологического центра ошибочно решили - аномальные изменения происходят в земной коре, однако отказались от данного предположения после не характерных показаний оборудования.Взрыв метеорита удалось зафиксировать жителям восточноевропейской страны на автомобильный видеорегистратор. На записи можно проследить все, что происходило с космическим объектом. По словам сотрудников астрономической федерации, шум от случившегося распространился не только над Хорватией, но и над Словенией и даже некоторыми регионами Италии.Большинство наблюдателей взрыва очень испугались, однако ученые уверены, что никакой опасности нет, и метеорит полностью сгорел в атмосфере. Все же вопросы о том, как астрономы не заметили приближение космического объекта и мог ли он представлять угрозу для жизни людей – остались без ответа. Сотрудники федерации намерены выяснить все обстоятельства в ближайшее время.