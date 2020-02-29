Названа полезная альтернатива утреннему кофе





Многие предпочитают пить по утрам кофе, чтобы взбодриться, но эксперты предупреждают, что этот напиток может нести обратный эффект. Дело в том, что кофеин стимулирует ЦНС, повышая артериальное давление и учащая дыхание. Любители этого напитка ощущают прилив сил, но диетологи отмечают, что одно яблоко может дать большее количество энергии, а также станет полезной альтернативой. Сотрудники Корнеллского университета доказали, что в яблоках содержатся витамины, антиоксиданты, пищевые волокна и фруктоза, а артериальное давление повышается за счет переработки содержащегося в этом продукте природного сахара.Эксперты напоминают, что чрезмерное употребление кофе негативно влияет на состояние зубов. Исследования показали, что любители этого напитка чаще страдают от заболеваний сердца и подвержены риску возникновения диабета. Медики советуют заменить кофеин на яблоко, если после его употребления ощущается тревога и раздражительность.