Ведущая Ксения Собчак поделилась снимком с места убийства Бориса Немцова





По словам Собчак, она приехала на место убийства, которое вскоре признали заказным, сразу после оборвавших жизнь Немцова выстрелов. Ксения считает, что все, кроме следствия, уже давно знают, кто заказчик этого убийства, но никто совершенно ничего не делает.По мнению светской львицы, политические интересы некоторых людей и сохранение баланса сил на Северном Кавказе для многих важнее, чем справедливость. Она пообещала никогда не забывать Бориса Немцова.Напомним, что политик был убит поздним вечером на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года, где гулял со своей подругой, украинской моделью Анной Дурицкой. Четыре пули из шести, попавшие в политика, привели к его мгновенной смерти.Прощание с Немцовым состоялось 3 марта в центре Фонда Андрея Сахарова. После отпевания в храме Архангела Михаила в Тропарёве он был похоронен на Троекуровском кладбище.