Аналитики назвали Samsung Galaxy S20 смартфоном с самым лучшим в мире дисплеем





Данная модель получила первое место в списке за счет качества экрана. Эксперты Underwriters Laboratories изучили степень потребления энергии в ходе демонстрации снимков и данных из интернета. Аналитики выяснили, что сейчас средний расход энергии составляет 1,3 Вт, а это почти на 15% меньше показателя Galaxy S10. Благодаря такому результату мобильное устройство получило высокий балл в категории «Энергосбережение». Специалисты из Societe Generale de Surveillance оценили значительные достижения южнокорейской корпорации в плане изготовления OLED-дисплеев.У нового смартфона Samsung увеличивается степень заботы о здоровье пользователя, поскольку экран излучает минимальный процент синей части спектра света, превосходя другие OLED-дисплеи. Если сравнивать с обычными жидкокристаллическими экранами, то коэффициент уменьшиться на 70%.Обращая внимание на указанные показатели, аналитики присвоили Galaxy S10 сертификат в категории «Защита глаз». Ранее гаджетом с лучшим в мире дисплеем считался iPhone 11 Pro.