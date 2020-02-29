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Аналитики назвали Samsung Galaxy S20 смартфоном с самым лучшим в мире дисплеем

После презентации новых флагманских гаджетов аналитики провели их тестирование при различных сценариях. По результатам, Samsung Galaxy S20 признали смартфоном с самым лучшим в мире дисплеем.
Аналитики назвали Samsung Galaxy S20 смартфоном с самым лучшим в мире дисплеем

Данная модель получила первое место в списке за счет качества экрана. Эксперты Underwriters Laboratories изучили степень потребления энергии в ходе демонстрации снимков и данных из интернета. Аналитики выяснили, что сейчас средний расход энергии составляет 1,3 Вт, а это почти на 15% меньше показателя Galaxy S10. Благодаря такому результату мобильное устройство получило высокий балл в категории «Энергосбережение». Специалисты из Societe Generale de Surveillance оценили значительные достижения южнокорейской корпорации в плане изготовления OLED-дисплеев.

У нового смартфона Samsung увеличивается степень заботы о здоровье пользователя, поскольку экран излучает минимальный процент синей части спектра света, превосходя другие OLED-дисплеи. Если сравнивать с обычными жидкокристаллическими экранами, то коэффициент уменьшиться на 70%.

Обращая внимание на указанные показатели, аналитики присвоили Galaxy S10 сертификат в категории «Защита глаз». Ранее гаджетом с лучшим в мире дисплеем считался iPhone 11 Pro.

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Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:37

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