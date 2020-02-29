Составлен список лучших игровых смартфонов 2020 года





Лучшим игровым смартфоном назван OnePlus 7T с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб внутренней памяти. На российском рынке аппарат продается по цене 33,5 тыс. рублей, имея емкостью аккумулятора 3800 мАч и AMOLED-дисплей на 6,55 дюйма. Гаджет работает под управлением Android 10, а его высокую производительность обеспечивает процессор Snapdragon 855+. Аппарат поддерживает две sim-карты, имеет тройную основную камеру на 48+12+16 Мп и фронтальную на 16 Мп. На второе место эксперты определили Black Shark 2 Pro с 8/128 Гб, экраном AMOLED, операционной системой Android 9 и батареей на 4000 мАч. Эта модель не имеет NFC модуля, но в ней присутствует подэкранный дактилоскопический сканер. В тройку лидеров вошел Asus Rog Phone II XS660KL с 12 Гб ОЗУ и 512 Гб ПЗУ. Смартфон работает на Snapdragon 855 Plus, имеет емкостный аккумулятор на 6000 мАч и экран с высокой скоростью обработки изображения.В списке лучших также оказались Realme X2 Pro, Huawei Mate 30, Samsung Galaxy S10+, OnePlus 7 и ZTE Axon 10 Pro.