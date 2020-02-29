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Стали известны обновленные характеристики смартфона Google Pixel 5 XL за 8 месяцев до его презентации

Интернет-информаторы узнали об обновленных характеристиках нового смартфона Google Pixel 5 XL за 8 месяцев до его презентации. Компания-производитель уже несколько сезонов преждевременно размещает анонсы в Сети, чем и пользуются блогеры для своих обзоров.

Один из популярных информаторов поделился "живой" фотографией новой модели серии Pixel 5 XL. Как видно, смартфон сохранит заметную рамку по периметру сенсорного экрана с небольшим расширением под динамик и фронтальную камеру. Кроме того, информатор отметил 5,5-дюймовый дисплей и сканер для отпечатка пальца на задней крышке смартфона.

Как известно, презентация новой линейки Google Pixel запланирована на октябрь 2020 года. Только после официального анонса потенциальные пользователи смогут узнать о внутреннем функционале и улучшенных характеристиках смартфонов 5 и 5 XL.

На данный момент эксперты не могут опубликовать информацию об оценке ОЗУ, камеры и емкости аккумулятора. Однако специалисты убеждены, что новая серия не будет уступать предыдущим моделям, которые оснащены DxOmark с разрешением 12,3 Мп и диафрагмой F/2.0 основанной на датчике Sony IMX378, лучшей среди смартфонов среднего сегмента.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:36

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