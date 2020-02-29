Стали известны обновленные характеристики смартфона Google Pixel 5 XL за 8 месяцев до его презентации
Интернет-информаторы узнали об обновленных характеристиках нового смартфона Google Pixel 5 XL за 8 месяцев до его презентации. Компания-производитель уже несколько сезонов преждевременно размещает анонсы в Сети, чем и пользуются блогеры для своих обзоров.
Один из популярных информаторов поделился "живой" фотографией новой модели серии Pixel 5 XL. Как видно, смартфон сохранит заметную рамку по периметру сенсорного экрана с небольшим расширением под динамик и фронтальную камеру. Кроме того, информатор отметил 5,5-дюймовый дисплей и сканер для отпечатка пальца на задней крышке смартфона.
Как известно, презентация новой линейки Google Pixel запланирована на октябрь 2020 года. Только после официального анонса потенциальные пользователи смогут узнать о внутреннем функционале и улучшенных характеристиках смартфонов 5 и 5 XL.
На данный момент эксперты не могут опубликовать информацию об оценке ОЗУ, камеры и емкости аккумулятора. Однако специалисты убеждены, что новая серия не будет уступать предыдущим моделям, которые оснащены DxOmark с разрешением 12,3 Мп и диафрагмой F/2.0 основанной на датчике Sony IMX378, лучшей среди смартфонов среднего сегмента.
Один из популярных информаторов поделился "живой" фотографией новой модели серии Pixel 5 XL. Как видно, смартфон сохранит заметную рамку по периметру сенсорного экрана с небольшим расширением под динамик и фронтальную камеру. Кроме того, информатор отметил 5,5-дюймовый дисплей и сканер для отпечатка пальца на задней крышке смартфона.
Как известно, презентация новой линейки Google Pixel запланирована на октябрь 2020 года. Только после официального анонса потенциальные пользователи смогут узнать о внутреннем функционале и улучшенных характеристиках смартфонов 5 и 5 XL.
На данный момент эксперты не могут опубликовать информацию об оценке ОЗУ, камеры и емкости аккумулятора. Однако специалисты убеждены, что новая серия не будет уступать предыдущим моделям, которые оснащены DxOmark с разрешением 12,3 Мп и диафрагмой F/2.0 основанной на датчике Sony IMX378, лучшей среди смартфонов среднего сегмента.
Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:36