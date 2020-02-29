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Медики: Увеличение температуры тела может сообщать о раке почек

Британские медики провели ряд экспериментов, после которых пришли к серьезным выводам. Они выяснили, что увеличение температуры тела способно сообщать о раке почек.
Медики: Увеличение температуры тела может сообщать о раке почек

Работники Cancer Research, занимающейся изучением онкологических недугов, рассказали, что недуг поддается лечению, но только при своевременном обнаружении. Одним из признаков опасной болезни является увеличенная температура тела. Медики посоветовали людям после 50 лет быть крайне внимательными. У страдающих раком повышение температуры приобретает цикличное состояние, то есть нет постоянного ухудшения здоровья, но иногда оно повторяется.

Кроме этого, среди симптомов рака почек присутствуют неприятные ощущения в пояснице и кровь в моче. Пока специалисты не знают, что влияет на появление данной болезни. Как предполагают некоторые, это может быть лишний вес.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:44

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