Роман Гриценко перестал скрывать отношения со звездой клипа бойфренда Бузовой





Скоро будет полгода, как Роман Гриценко встречается с Виолеттой Чиковани. Девушка - блогер-миллионник. На днях влюбленные вместе появились на премьере нового сериала «Патриот». Роман признался журналистам, что с девушкой они проводят много времени вместе и получают только положительные эмоции.Гриценко рассказал, что с Виолеттой познакомился на телепроекте, когда Ольга Бузова и Витя-АК приезжали снимать совместный клип. Как выяснилось, Виолетта знакома не только с певицей и ведущей проекта, но и с молодым человеком Бузовой - Давой Манукяном, с которым также снимала клип и играла в нём главную роль. Чиковани является не только блогером-миллионником, но и обладает титулом «Мисс Волгоград» 2015 года.Девушка рассказала, что познакомилась с Романом в 2017 году на съемках клипа в периметре. И хотя она в курсе любвеобильности Гриценко, загадывать далеко в будущее она не собирается и живет сегодняшним днем.На своей странице в социальной сети Instagram Роман опубликовал снимок с Виолеттой. Комментарии подписчиков были сплошь положительными. Звёзд одаривали комплиментами и желали им счастья.