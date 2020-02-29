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Касьянов день: Названы главные запреты праздника

Православные верующие 29 февраля почитают память преподобного Кассиана Римлянина. Эксперты рассказали, что запрещается делать в этот считающийся мистическим день.

Согласно писаниям, Кассиан Римлянин родился в богатой семье, любил учиться, а во взрослом возрасте изучал Священное Писание, жил в пустыне и испытывал себя тяжелым трудом. Он основал женскую и мужскую монашеские обители, но верующие наделяют его отрицательными чертами. В частности, в народе верят, что ему подчиняются все ветра, а также ему приписывают способность насылать на домашний скот болезни. В Касьянов день категорически запрещается тяжело работать, выходить из дома до восхода солнца и впускать к себе на ночлег незнакомцев.

Восточные славяне наделяют Кассиана Римлянина демонической природой, считая, что во младенчестве его похитил дьявол. В прошлом неприветливых людей называли “касьянами”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:13

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