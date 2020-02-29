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Составлен рейтинг лучших семейных автомобилей на вторичном рынке

Группа автоэкспертов составила рейтинг семейных автомобилей на отечественном вторичном рынке. Они выбрали три надежные и практичные модели с вместительностью до 7-ми человек.
Составлен рейтинг лучших семейных автомобилей на вторичном рынке

На первом месте в рейтинге лучших оказался Volkswagen Touran. Минивэн немецкого производства - оптимальный вариант для большой семьи, поскольку возможности по трансформации ряда сидений позволяют комфортно разместить до 7 взрослых пассажиров или сложить большой багаж. Кроме того, компания Volkswagen разработала две версии модели: с дизельным двигателем и бензиновым, что делает автомобиль более доступным для среднего сегмента жителей РФ.

Практически ничем не уступает конкуренту второе авто от компании Ford, по мнению автоэкспертов. Салон Ford S-Max очень напоминает Touran по своему функционалу. Трансформация пассажирских рядов позволяет увеличить количество дополнительных мест или же расширить багажный отдел. Большим преимуществом является двигатель модели, который отличается своим небольшим расходом топлива с высокой мощностью отдачи.

Закрывает рейтинг "ТОП-3" семейных авто – японский минивэн Mitsubishi Grandis. По мнению экспертов, основной недостаток данной модели – ее безальтернативность. В данном сегменте производитель разработал один вариант авто с 2,4-литровым бензиновым мотором. Несмотря на то, что количество лошадиных сил Grandis даже больше, чем у его конкурентов по рейтингу, отечественные пользователи нередко предпочитают дизельные авто по причине экономии и малого расхода топлива.

В то же время все три модели имеют высокие показатели надежности, вместительности и комфорта не только в России, но и во всем мире.

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Авто
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:03

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