Диетолог Айтор Санчес опроверг пользу употребления воды с лимоном натощак





Как считает специалист, вышеназванные эффекты являются не только преувеличенными, но и в большей степени ложными. Вода с лимоном не обладает способностью выводить токсины, так как на этот процесс влияет функционирование почек и печени, а диета ничем не помогает. По словам медика, простая вода с данным продуктом не предотвратит рак и не улучшит работу иммунной системы. Айтор Санчес порекомендовал не увлекаться напитком, так как он способен вызвать эрозию эмали зубов.Как отметил диетолог, воду с кислым плодом следует воспринимать, как не сильно вредную замену сладким напиткам. При этом не стоит надеяться, что здоровье человека улучшится. В случае благоприятных изменений после употребления напитка это может иметь связь с тем, что человек избавился от вредной привычки.