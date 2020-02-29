Тамара Гвердцители призналась, что посвящает свою жизнь творчеству в ущерб браку





В браке с первым супругом Георгием Кахабришвили певица родила сына Александра Кахабришвили, которому посвящает почти все свободное время. Тамара Гвердцители выходила замуж еще дважды, но эти отношения ей сохранить не удалось. Артистка считает, что всегда выбирала карьеру, а не мужчин, что сильно задевало ее избранников. Если у нее нет концертов, то звезда приезжает на репетиции, но ее супруги часто хотели видеть жену дома. Певица считает, что нельзя противопоставлять страсть профессии. Она уверена, что ее коллегам редко удается реализовать себя в карьере и личной жизни, а тех, кому это удалось, Гвердцители называет гениальными. При этом знаменитость не намерена менять жизненную позицию.Несмотря на то, что мужчины Тамары Гвердцители ревновали ее к работе, они не пытались закрыть ее от гастролей. Звезда считает, что все ее избранники были умными и мирились с ее творческими проявлениями.