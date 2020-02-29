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Участница «Дом-2»" Настя Стецевят экстремально похудела

Анастасия Стецевят быстро теряет вес. На своей странице в социальной сети Instagram Настя опубликовала фотографию результатов своего похудения. В планах девушки сбросить ещё 4 килограмма.
Участница «Дом-2»" Настя Стецевят экстремально похудела

Когда Стецевят в первый раз попала на "Остров любви", все участники телешоу были просто поражены её тонкой фигурой. Через некоторое время, заедая стресс от невозможности построить отношения, блондинка сильно набрала вес. Подобные изменения её фигуры стали одной из причин, по которой она рассталась со своим возлюбленным Федей Стрелковым. Фёдор жёстко высмеивал формы участницы телепроекта и не стеснялся публично обсуждать её целлюлит.

По заверениям Стрелкова, не только испортившаяся фигура Стецевят стала причиной разрыва их отношений, но и Настино нежелание что-то менять. Пара регулярно ругалась и громко выясняла отношения из-за того, что Анастасия завела привычку прятать сладости, а потом есть их тайком. Это и стало причиной того, что девушка набрала 13 кг.

На странице в Instagram Анастасия Стецевят поделилась с подписчиками изменениями своей фигуры. Она смогла прийти в себя, заняться своим телом и практически сумела вернуться к прежним формам. Настя рассказала поклонникам, что до достижения поставленной цели ей осталось избавиться от 4 килограмм.

Бывшая участница «Дом-2» Кристина Бухынбалтэ спросила Стецевят в комментариях, не делала ли та операцию по увеличению груди. Однако Настя заверила, что несмотря на сброшенный вес, её грудь не уменьшилась.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:33

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