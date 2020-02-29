Названы главные новинки авторынка России весной 2020 года





Рестайлинговая модель Audi A4 с полностью измененным дизайном и новой моторной гаммой готовится к презентации на рынке России, но пока неизвестно, какая линейка двигателей будет представлена. Полноразмерный Cadillac XT6 в марте отправится к первым покупателям из России, а его главной особенностью считается три ряда сидений в салоне. Однако единственным возможным двигателем на рынке станет двухлитровая “турбочетверка” на 200 л.с. Модернизированный рамный внедорожник Kia Mohave получил броский экстерьер и полностью обновленный салон, а в моторной гамме предлагается единственный 3-литровый дизель V6 на 240 л.с. Переработанный в марте прошлого года Mitsubishi ASX получил измененный вид сзади, а в салоне появилась мультимедийная система с увеличенной диагональю экрана. Изначально выход Opel Grandland X планировался осенью 2019 года, но в итоге его перенесли на март. Новинка будет предлагаться в варианте с 1,6-литровым бензиновым турбомотором и автоматической шестиступенчатой трансмиссией.Skoda Rapid отличается большим багажником, а также современным внешним видом после переработки. Новинку будет предлагать в двух вариантах: с 1,6-литровым “атмосферником”, работающим в паре с шестиступенчатым автоматом, или 1,4-литровым турбомотором с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Компания Volkswagen готовится представить в России сразу три обновленных модели – Polo, Jetta и Passat. Также ожидается выход пикапа от УАЗа.