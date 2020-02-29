Мария Погребняк рассказала о воспитании сыновей: «Когда заработаете свои деньги, тогда можете тратить их на что угодно»

31-летняя супруга выдающегося футболиста Павла Погребняка - не только популярный блогер и дизайнер одежды, но также мама троих сыновей. В скором времени после скромной свадьбы в 2006 году у пары появился первенец Артем. Всего через два года Мария Погребняк родила второго сына Павла, а в 2011 году – Алексея. Счастливая многодетная мама регулярно делится фотографиями своих наследников в личном блоге.Не так давно Мария Погребняк опубликовала пост, который посвятила теме воспитания детей. Вступление: «Я плохая мать?» заинтриговало более 14 тысяч подписчиков Сети, которые согласились с записью блогера. Супруга российского футболиста написала о распространенных ошибках современных родителей – потакание и вседозволенность.,- написала Мария Погребняк о том, как она отвечает сыновьям на просьбы о покупке очередного гаджета. Она подчеркнула, что «потакание» - это прямое «ущемление» прав ребенка, поскольку во взрослой жизни ему придётся «копить, откладывать» и прикладывать собственные усилия, чтобы достичь цели. По словам модного дизайнера, дети ее «слышат».Подписчики блога оставили многочисленные комментарии под постом Марии Погребняк и поделились своими секретами воспитания.