АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Касьянов день: Мистика и реальность самого загадочного праздника високосного…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

Мария Погребняк рассказала о воспитании сыновей: «Когда заработаете свои деньги, тогда можете тратить их на что угодно»

Модный дизайнер Мария Погребняк поделилась секретами воспитания своих сыновей в личном блоге Instagram. По ее словам, современные родители часто «потакают» детям и тем самым «ущемляют» их права.
Мария Погребняк рассказала о воспитании сыновей: «Когда заработаете свои деньги, тогда можете тратить их на что угодно»

31-летняя супруга выдающегося футболиста Павла Погребняка - не только популярный блогер и дизайнер одежды, но также мама троих сыновей. В скором времени после скромной свадьбы в 2006 году у пары появился первенец Артем. Всего через два года Мария Погребняк родила второго сына Павла, а в 2011 году – Алексея. Счастливая многодетная мама регулярно делится фотографиями своих наследников в личном блоге.

Не так давно Мария Погребняк опубликовала пост, который посвятила теме воспитания детей. Вступление: «Я плохая мать?» заинтриговало более 14 тысяч подписчиков Сети, которые согласились с записью блогера. Супруга российского футболиста написала о распространенных ошибках современных родителей – потакание и вседозволенность.

«Когда заработаете свои деньги, тогда можете тратить их на что угодно, а сейчас главное – учиться»,- написала Мария Погребняк о том, как она отвечает сыновьям на просьбы о покупке очередного гаджета. Она подчеркнула, что «потакание» - это прямое «ущемление» прав ребенка, поскольку во взрослой жизни ему придётся «копить, откладывать» и прикладывать собственные усилия, чтобы достичь цели. По словам модного дизайнера, дети ее «слышат».

Подписчики блога оставили многочисленные комментарии под постом Марии Погребняк и поделились своими секретами воспитания.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Касьянов день: Названы главные запреты…
Составлен рейтинг лучших семейных автомобилей на вторичном…
Тамара Гвердцители призналась, что посвящает свою жизнь творчеству в ущерб…
Диетолог Айтор Санчес опроверг пользу употребления воды с лимоном…
Названы главные новинки авторынка России весной 2020…
Школьник из российской столицы сконструировал уникального робота для сельского…
Участница «Дом-2»" Настя Стецевят экстремально…
Мария Погребняк рассказала о воспитании сыновей: «Когда заработаете свои деньги, тогда можете тратить их на что…
Смартфоны Redmi 9, Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro сертифицированы в…
«Ведь мы настолько уникальны!»: Юлия Савичева удивила поклонников естественной…
Дмитрию Тарасову не нравятся многочисленные вопросы про Ольгу…
"Ударился обо что-то": Алексей Панин рассказал о поездке в ЗАГС с синяком под…
Алина Покровская отмечает 80-летие: Брак с преподавателем, алкоголизм Сошальского и смерть любви всей…
Медики дали несколько советов для оздоровления…
Оболочка Realme UI на базе Android 10 теперь доступна для Realme 5…
Сенатор Андрей Клишас: «Тезисы про Бога будут включены отдельной статьей в Конституцию…
Касьянов день: Мистика и реальность самого загадочного праздника високосного…
Сати Казанова считает гвоздику эффективным средством для борьбы с…
Samsung выпустила OLED-экраны со сниженным…
Ученые из России создали уникальный прибор для лечения ран и…
В Великобритании пенсионерка научила попугая петь оперные арии ради борьбы за парковочное место с…
Стефания Маликова опровергла слухи о «накачанных»…
Ученые: Чтение журналов не повышает грамотность…
Леди Гага выпустила клип на песню “Stupid Love”, снятый на iPhone…
Древний червь в ходе эволюции утратил часть конечностей, чтобы поселиться в…
Яна Кошкина вызвала позитивные эмоции у мужчин из-за пикантного…
Первый день продаж линейки смартфонов Samsung Galaxy S20 оказался…
Отец Дмитрия Марьянова подал в суд на Ксению Бик и внука Даниила из-за ситуации с…
Просмотреть все новости