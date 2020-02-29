Смартфоны Redmi 9, Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro сертифицированы в России





Компания Redmi ведет активную подготовку к выпуску флагмана K30 Pro на базе Snapdragon 865, однако публика больше внимания уделяет моделям низкой ценовой категории. К таким относятся Redmi 9, Note 9 и Pro-версия, которые прошли сертификацию в РФ. На просторах базы ЕЭК они упоминаются под разными номерами. Также эксперты заметили в каталоге наличие перспективной модели Xiaomi под номером M2002F4LG, однако инсайдеры не могут наверняка сказать, какой девайс скрывается под соответствующим обозначением.Redmi 9 пророчат наличие чипа Snapdragon 720, пока емкость аккумулятора составит 5000 мАч, а еще устройству обещают квадрокамеру. Note 9 Pro, согласно данным инсайдеров, должен оказаться оснащенным Dimensity 800 от MediaTek.