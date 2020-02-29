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"Ударился обо что-то": Алексей Панин рассказал о поездке в ЗАГС с синяком под глазом

Алексей Панин в откровенном интервью в передаче «Светская хроника» рассказал о неостывших чувствах к экс-жене. Выяснилось, что во время поездки с любимой девушкой в ЗАГС у актера был синяк под глазом.
"Ударился обо что-то": Алексей Панин рассказал о поездке в ЗАГС с синяком под глазом

По словам знаменитости, Людмила Григорьева была его единственной официальной супругой, а после нее он ни на ком женат не был. Алексей Панин устал от того, что журналисты приписывают ему несколько браков, так как лишь одну женщину он повел в ЗАГС, однако это мало напоминало свадьбу мечты. Как сказал артист, тогда он приехал с гастролей, на которых за кулисами обо что-то ударился. В результате под глазом у него красовался синяк. Затем они с возлюбленной быстро решили ехать на роспись, но потом пожалели о своем решении. Уже вечером пара поругалась, и звезда кино заявил своему другу о намерении развестись.

За год совместной жизни супруги неоднократно были на грани расставания. В конечном итоге Григорьева сама решила уйти от избранника. Он потерял не только жену, но и дочь, которую силой забрала ее мать Юлия Юдинцова. У Панина было много романов, в том числе с Екатериной Шпицей и Мариной Александровой.

Несмотря на другие отношения, забыть Григорьеву у актера не получилось. У него даже есть на плече татуировка с их совместным изображением, однако сводить ее артист не спешит.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:52

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