Дмитрию Тарасову не нравятся многочисленные вопросы про Ольгу Бузову





Дмитрий Тарасов признался фолловерам, что любые вопросы об Ольге Бузовой скоро будут приводить его в "настоящее бешенство". Личные сообщения мужчины, как оказалось, завалены вопросами поклонников о грядущей помолвке Бузовой, её отношениях с блогером Давой Манукяном и беременности бывшей супруги. Причём подавляющее число подписчиков желают знать реакцию на эти новости самого футболиста.Похоже, у нынешней супруги Дмитрия Тарасова, модели Анастасии Костенко, нет никаких поводов для ревности. Дима пояснил, что сейчас его голову занимают мысли только о любимой жене и двоих детях, а также попросил своих подписчиков оставить его наконец в покое. По его словам, прошлым отношениям и конкретно самой Ольге Бузовой совершенно нет места в его сегодняшней жизни.Напомним, что модель Анастасия Костенко является третьей супругой футболиста Тарасова. И подписчиков чрезвычайно задел тот факт, что отвечая на вопросы, спортсмен сказал только о двух детях, совершенно забыв, что от первого брака у него также осталась дочь.