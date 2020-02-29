Медики дали несколько советов для оздоровления поясницы
Малоподвижный образ жизни плохо сказывается на здоровье человека, особенно влияя на состояние позвоночника. В связи с этим медики дали несколько советов для оздоровления поясницы.
В случае ухудшения состояния позвоночника необходимо обязательно обратиться к врачу. Тем не менее, предотвратить появление угрозы можно за счет регулярных физических нагрузок. Не следует нагружать тело долгими и выматывающими тренировками, поскольку никакой пользы они не принесут. Несколько упражнений на протяжении 20-30 минут каждый день уже через пару месяцев помогут побороть боль в пояснице. По мнению медиков, наиболее эффективным вариантом считается «кошка», при котором нужно повторить движения этого животного, когда оно прогибает спину, потягиваясь. Нужно принять положение на четвереньках и на вдохе поднять голову вверх, затем выгнуть спину. На выдохе следует опустить голову и принять начальное положение.
Упражнение «кузнечик» является не менее полезным. На изображении можно увидеть, в какой позе нужно его выполнять. Руки и ноги вытягиваются одновременно, а в положении прогиба нужно задержаться, увеличивая длительность фиксации. При укреплении позвоночника это станет возможным. Кроме этого, весьма эффективными оказались упражнения-скрутки с поворотами согнутых в коленях ног в разные стороны. Также медики советуют помнить о плавании в бассейне, которое поможет окрепнуть всему организму.
В случае ухудшения состояния позвоночника необходимо обязательно обратиться к врачу. Тем не менее, предотвратить появление угрозы можно за счет регулярных физических нагрузок. Не следует нагружать тело долгими и выматывающими тренировками, поскольку никакой пользы они не принесут. Несколько упражнений на протяжении 20-30 минут каждый день уже через пару месяцев помогут побороть боль в пояснице. По мнению медиков, наиболее эффективным вариантом считается «кошка», при котором нужно повторить движения этого животного, когда оно прогибает спину, потягиваясь. Нужно принять положение на четвереньках и на вдохе поднять голову вверх, затем выгнуть спину. На выдохе следует опустить голову и принять начальное положение.
Упражнение «кузнечик» является не менее полезным. На изображении можно увидеть, в какой позе нужно его выполнять. Руки и ноги вытягиваются одновременно, а в положении прогиба нужно задержаться, увеличивая длительность фиксации. При укреплении позвоночника это станет возможным. Кроме этого, весьма эффективными оказались упражнения-скрутки с поворотами согнутых в коленях ног в разные стороны. Также медики советуют помнить о плавании в бассейне, которое поможет окрепнуть всему организму.
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:32