Оболочка Realme UI на базе Android 10 теперь доступна для Realme 5 Pro





Ожидается, что смартфон Realme 5 Pro после обновления получит больше функций, помимо классических преимуществ операционной системы. Пользователей ожидает переход от ColorOS к реальному интерфейсу. Данное внедрение было запущено в начале года, а после установки позволит обрести независимость при использовании ПО. Новые гаджеты бренда больше не будут поставляться со слоем настройки Oppo, а владельцы Realme 5 Pro получат расширенный список возможностей, например, при управлении смартфоном одной рукой. В частности, скриншот можно сделать при помощи трех пальцев, а плавающее окно вмещает большее количество приложений.У Realme 5 Pro оптимизирована система управления жестами, добавлены новые звуки, обои и обновлен интерфейс контактов. После установки оболочки все данные пользователя будут сохранены.