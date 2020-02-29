Касьянов день: Мистика и реальность самого загадочного праздника високосного года





Издревле этот день считался одним из наиболее опасных, неудачных и даже «демонических», а потому со временем оброс множеством примет и суеверий, будто бы помогающих избежать «проклятия» – вплоть до того, что не рекомендовалось выходить на улицу, чтобы не умереть или не заболеть. Недобрым 29 февраля древним славянам казался даже ветер, от которого следовало прятаться. В этот день люди старались проснуться как можно позже – с постели не вставали до обеда и порой даже до самого заката. 29 февраля суевериями запрещалось начинать какое-либо дело, так как его якобы непременно ожидал провал, отправляться в дальнюю дорогу, впускать в дом кого-нибудь на ночлег, играть свадьбу или разрывать брак. Рождённый в этот день считался обречённым на пожизненные несчастья.Однако и в современном обществе осталось немало тех, кто с опаской относится к високосному году и верит в неудачливость 29 февраля. Так, например, по статистике в этот день количество свадеб – минимальное. Тем не менее психологи утверждают: бояться 29 февраля не стоит. Невезучесть «лишнего» зимнего дня объясняется следующим: человек ожидает какой-нибудь неприятности в это время, и если так и происходит, то связывает случившееся со «злополучной» датой, тем самым укрепив собственную уверенность в истинности плохой приметы.Из-за такой веры терпит ущерб физическое состояние индивидуума, который решает отказаться от каких-либо начинаний, испытывает беспокойство, напряжение. По словам психологов, если постоянно себе внушать, что в високосном году непременно случится нечто нехорошее, то эти мысли могут запрограммировать человека, и так и произойдёт на самом деле.К слову, на сегодняшний день на земле живут около 4 000 000 граждан, официально родившихся 29 февраля. Данное число составляет менее 1 % от всего населения планеты.