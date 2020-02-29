Сенатор Андрей Клишас: «Тезисы про Бога будут включены отдельной статьей в Конституцию РФ»





Как отметил парламентарий, упоминание о Боге должно входить в Конституцию Российской Федерации в память о предках, передавших потомкам великую страну, но выбор веры при этом останется за самим человеком. Принцип светского государства также предлагается сохранить. При этом документ будет гарантировать право гражданина исповедовать любую религию или оставаться атеистом. Тема духовного и культурного развития актуальна для россиян, также их беспокоит связь общества с историей. По словам Клишаса, вера в Бога является одним из идеалов, который был передан современному обществу предками. К тому же следует помнить, что именно религия была долгое время основой для развития российского государства.К слову, ранее сенатор Клишас подтвердил, ссылаясь на социологические данные, что конституционные поправки вызывают у россиян огромный интерес. Больше всего граждан интересуют вопросы защиты суверенитета государства, эффективного взаимодействия и отсутствия противоречий в решениях государственных органов и статей Конституции.