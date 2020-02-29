АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Касьянов день: Мистика и реальность самого загадочного праздника високосного…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

Сенатор Андрей Клишас: «Тезисы про Бога будут включены отдельной статьей в Конституцию РФ»

Сенатор Андрей Клишас, который входит в рабочую группу по обсуждению правок к основному документу страны, заявил, что в Конституцию РФ тезисы про Бога будут включены отдельной строкой. Они войдут в статью третьей главы.

Как отметил парламентарий, упоминание о Боге должно входить в Конституцию Российской Федерации в память о предках, передавших потомкам великую страну, но выбор веры при этом останется за самим человеком. Принцип светского государства также предлагается сохранить. При этом документ будет гарантировать право гражданина исповедовать любую религию или оставаться атеистом. Тема духовного и культурного развития актуальна для россиян, также их беспокоит связь общества с историей. По словам Клишаса, вера в Бога является одним из идеалов, который был передан современному обществу предками. К тому же следует помнить, что именно религия была долгое время основой для развития российского государства.

К слову, ранее сенатор Клишас подтвердил, ссылаясь на социологические данные, что конституционные поправки вызывают у россиян огромный интерес. Больше всего граждан интересуют вопросы защиты суверенитета государства, эффективного взаимодействия и отсутствия противоречий в решениях государственных органов и статей Конституции.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 08:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Ударился обо что-то": Алексей Панин рассказал о поездке в ЗАГС с синяком под…
Алина Покровская отмечает 80-летие: Брак с преподавателем, алкоголизм Сошальского и смерть любви всей…
Медики дали несколько советов для оздоровления…
Оболочка Realme UI на базе Android 10 теперь доступна для Realme 5…
Сенатор Андрей Клишас: «Тезисы про Бога будут включены отдельной статьей в Конституцию…
Касьянов день: Мистика и реальность самого загадочного праздника високосного…
Сати Казанова считает гвоздику эффективным средством для борьбы с…
Samsung выпустила OLED-экраны со сниженным…
Ученые из России создали уникальный прибор для лечения ран и…
В Великобритании пенсионерка научила попугая петь оперные арии ради борьбы за парковочное место с…
Стефания Маликова опровергла слухи о «накачанных»…
Ученые: Чтение журналов не повышает грамотность…
Леди Гага выпустила клип на песню “Stupid Love”, снятый на iPhone…
Древний червь в ходе эволюции утратил часть конечностей, чтобы поселиться в…
Яна Кошкина вызвала позитивные эмоции у мужчин из-за пикантного…
Первый день продаж линейки смартфонов Samsung Galaxy S20 оказался…
Отец Дмитрия Марьянова подал в суд на Ксению Бик и внука Даниила из-за ситуации с…
Лукерья Ильяшенко после слухов о романе с Прилучным стала жертвой травли со стороны поклонниц…
Принц Гарри записал песню совместно с Джоном Бон…
Валерия о странном поведении Пригожина во время кофепития: «Мужская душа - потемки, хоть и не…
Юлия Михалкова об эмиграции в США: «Новость вызвала переполох даже у…
Дочь начала обманывать мужа ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной Курбана…
Скорость загрузки на Xiaomi Mi 10 Pro и iPhone 11 Pro Max проверили…
Анна Семенович окунулась в термальный источник на…
Татьяна Владимировна рассказала о прошлом звезды «Дом-2» Ольги…
Black Shark 3 станет первым игровым смартфоном с механическими…
Ирина Шейк поделилась своим методом ухода за кожей лица перед модным…
Звезда «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал о мести Аллы Пугачевой певице Лике…
Просмотреть все новости