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Отец Дмитрия Марьянова подал в суд на Ксению Бик и внука Даниила из-за ситуации с наследством

Ситуация с наследством Дмитрия Марьянова до сих пор остается неразрешенной. Его отец подал в суд на Ксению Бик и внука Даниила, так как считает, что его обделили.
Отец Дмитрия Марьянова подал в суд на Ксению Бик и внука Даниила из-за ситуации с наследством

Юрий Григорьевич настаивает на честном распределении имущества умершего в 2017 году сына. Чтобы добиться своей цели, он обратился в суд, разбирательства должны начаться в апреле этого года. Вдова Дмитрия Марьянова не стала высказывать свое мнение по поводу возникшей ситуации. Актер владел 3-комнатными апартаментами в центре столицы и построенной для отца дачей. Кроме этого, у знаменитости были приличные деньги на счетах. Ксения Бик заявила, что хочет оставить себе и сыну Даниилу дом, в котором жила с супругом. Изначально близкие звезды кино были не против согласиться на сделку, однако его жена якобы стала требовать денежную компенсацию.

В итоге обе стороны не смогли договориться, в связи с чем разборки из-за наследства Марьянова продолжаются. Кроме этого, не прекращены разбирательства из-за загадочной кончины актера, который ушел из жизни в реабилитационной клинике «Феникс». Как считают родные, это произошло по причине того, что руководство вовремя не оказало пациенту помощь. Главной обвиняемой в данном деле является глава центра Оксана Богданова.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 23:00

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