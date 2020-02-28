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Дочь начала обманывать мужа ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной Курбана Омарова

Муж ведущей скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал, что его младшая дочь очень хитрая особа. Так, Теона с помощью обмана часто получает подарки от своего папы.

Дочь начала обманывать мужа ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной Курбана Омарова

Курбан Омаров редко отказывает своим девочкам. Более того, он часто радует их всевозможными сюрпризами.

Недавно Курбан Омаров признался, что все-таки чаще всего презенты получает Теона. А все потому, что девочка поняла, как можно воздействовать на отца и выманивает новые игрушки хитростью. Девочка еще совсем юная, но уже вполне смышленая. У Курбана Омарова не получается отказать своему ребенку и в итоге он выполняет практически все ее просьбы. По словам самого Курбана, на происходящее он чаще всего реагирует никак иначе, как с улыбкой.


Тем не менее в социальных сетях продолжают говорить о том, что муж ведущей проекта «Дом-2» не настолько прекрасен, как кажется на первый взгляд. Более того, мужчина вместо того, чтобы зарабатывать для семьи деньги, предпочитает заниматься воспитанием детей. Сама Ксения Бородина не распространяется, на чем ее супруг зарабатывает деньги.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:50

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