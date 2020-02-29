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Samsung выпустила OLED-экраны со сниженным энергопотреблением

Южнокорейская компания Samsung выпустила OLED-экраны новейшего поколения со сниженным энергопотреблением. Инженеры утверждают, что разработанные дисплеи понравятся пользователям, поскольку не провоцируют нарушений циркадных ритмов у потребителей, что может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

Новые OLED-дисплеи излучают 6,5% синей цветовой гаммы, в то время как данный показатель в других моделях достигает 14%. Представители Samsung сослались на проведенные ранее научные исследования, которые подтверждают, что свет в синем спектре нарушает циркадные ритмы, что заканчивается для потребителей, использующих смартфоны в темноте, бессонницей и другими проблемами.

Специалисты отметили, что сократили энергопотребление на 15% в сравнении с теми экранами, которые были разработаны в 2019 году. Такую меру они назвали необходимой на период распространения пятого поколения мобильной связи. Впрочем, данная особенность может привести к усиленной разрядке аккумулятора, но новые экраны сохранят предыдущий уровень автономности. При этом работа дисплеев существенно улучшится.

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Технологии
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 08:00

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