Татьяна Владимировна рассказала о прошлом звезды «Дом-2» Ольги Рапунцель





Со слов мамы Рапунцелей, когда её старшей девочке было 23 года, ей приходилось частенько забирать дочку из различных питейных заведений и укладывать спать. Рассказать про это Татьяна Владимировна решила для того, чтобы защитить от нападок свою младшую. Но при этом женщина проговорилась, что и Алёна частенько гуляла вместе с сестрой, хотя и была младше её на 10 лет. Так что получилось, что Алёна Савкина в нынешнее время берёт пример со своей старшей сестры. При этом у младшей Рапунцель на руках есть годовалый ребёнок, что ещё в более невыгодном свете отличает её от сестры.По мнению многих поклонников телепроекта «Дом-2», Татьяна Владимировна так поступила потому, что Ольга Рапунцель отказалась оплатить её поездку домой во Владивосток. Отсюда все мамины обиды на свою старшую дочку, которая, кстати, ещё и не знает об этом признании телебабушки на широкую публику.