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Лукерья Ильяшенко после слухов о романе с Прилучным стала жертвой травли со стороны поклонниц актера

После новости о разводе Павла Прилучного с женой поклонники не перестают гадать, что стало причиной такого решения. Теперь появилось много слухов о романе между Лукерьей Ильяшенко и актером, после чего она стала жертвой травли со стороны его фанаток.
Лукерья Ильяшенко после слухов о романе с Прилучным стала жертвой травли со стороны поклонниц актера

Некоторое время назад в любовницы супруга Агаты Муцениеце записали звезду сериала «Сладкая жизнь». Кроме него Лукерья Ильяшенко вместе с артистом снималась в картине «Призрак». По словам знаменитости, слухи о романе между ней и ее коллегой возникли после публикации совместного фото на странице артиста в Instagram. Как отметила звезда российского кино, на том снимке ничего не намекало на их нерабочие отношения с Прилучным. Также актриса добавила, что не виделась с партнером по съёмкам вне проекта. «Это какой-то сатанячий ад!» - прокомментировала ситуацию 30-летняя артистка.

Ильяшенко рассказала, что поклонницы мужа Муцениеце присылают ей личные сообщения с угрозами и травлей. Некоторые угрожают навести на нее порчу и даже убить. По мнению знаменитости, отношения у пары просто не сложились, и она не видит в этом ничего необычного, так как подобное происходит постоянно. Однако звезда выразила надежду на то, что ее коллеги по цеху помирятся.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 22:00

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