В Великобритании пенсионерка научила попугая петь оперные арии ради борьбы за парковочное место с соседями
В Великобритании пожилая жительница деревни Сил боролась с соседями за парковочные места, сделав попугая своим сообщником. Гражданка обучила птицу исполнять оперные арии в то время, когда она портила машины.
С 2004 года 81-летняя особа боролась с соседями за собственное парковочное место, например, мазала жиром чужие машины и подкладывала в них гвозди, а также совершала другие действия, чтобы досадить захватчикам. Позже она научила попугая исполнять оперные арии под громкую музыку, во время чего она выходила на улицу и портила автомобили на стоянке. Вскоре жители подали на злоумышленницу в суд, который приговорил ее к 70 дням заключения.
Британке также придется выплатить штраф в размере 779 фунтов стерлингов за оскорбительное отношение к соседям.
С 2004 года 81-летняя особа боролась с соседями за собственное парковочное место, например, мазала жиром чужие машины и подкладывала в них гвозди, а также совершала другие действия, чтобы досадить захватчикам. Позже она научила попугая исполнять оперные арии под громкую музыку, во время чего она выходила на улицу и портила автомобили на стоянке. Вскоре жители подали на злоумышленницу в суд, который приговорил ее к 70 дням заключения.
Британке также придется выплатить штраф в размере 779 фунтов стерлингов за оскорбительное отношение к соседям.
В мире
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:00