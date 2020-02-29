В Великобритании пенсионерка научила попугая петь оперные арии ради борьбы за парковочное место с соседями





С 2004 года 81-летняя особа боролась с соседями за собственное парковочное место, например, мазала жиром чужие машины и подкладывала в них гвозди, а также совершала другие действия, чтобы досадить захватчикам. Позже она научила попугая исполнять оперные арии под громкую музыку, во время чего она выходила на улицу и портила автомобили на стоянке. Вскоре жители подали на злоумышленницу в суд, который приговорил ее к 70 дням заключения.Британке также придется выплатить штраф в размере 779 фунтов стерлингов за оскорбительное отношение к соседям.