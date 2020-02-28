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Валерия о странном поведении Пригожина во время кофепития: «Мужская душа - потемки, хоть и не чужая»

Певица Валерия и Иосиф Пригожин считаются одной из самых гармоничных и крепких пар отечественного шоубиза, но оказывается и в этой идеальной семье бывают проблемы. Как рассказала в своем аккаунте соцсети Instagram звездная исполнительница, ее супруг отличается странным поведением во время кофепития.
Валерия о странном поведении Пригожина во время кофепития: «Мужская душа - потемки, хоть и не чужая»

Певица Валерия опубликовала видео, на котором Иосиф Пригожин во время завтрака в гостинице аккуратно убирает из чашки с кофе пенку. Причем продюсер регулярно заказывает именно этот напиток и поступает так с ним всегда. Исполнительница сообщила, что запись со странным поведением Пригожина была сделана в Красноярске. В ролике певица напоминает, что живет с супругом уже 17 лет, но не понимает, почему он всегда заказывает капуччино, если можно выбрать просто кофе с молоком. Причем так продюсер делает даже в ресторане. В свое оправдание шоумен спокойно говорит, что ему нравится именно этот напиток. «Мужская душа - потемки, хоть и не чужая», - констатирует звезда.

Подписчики назвали поведение Пригожина маленьким мужским капризом и призвали Валерию «не пилить мужа» по мелочам. Певица отреагировала на замечание. Знаменитость обвинила поклонников в излишней серьезности, отметив, что очень благодарная любимому за любовь и легкость в общении и добавила, что в их семье вообще щеки никто не надувает. По словам артистки, Иосиф Пригожин любит шутить над собой, с удовольствием веселится и радует других.

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ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 21:00

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