Стефания Маликова опровергла слухи о «накачанных» губах





С приходом успеха наследница звездного отца столкнулась с его обратной стороной, поскольку ее часто травят в соцсетях. В большинстве случаев Стефании Маликовой достается за внешний вид, хотя преданные поклонники считают ее очень стильной и красивой девушкой. При этом всегда находятся хейтеры, предвзято относящиеся к студентке. На этот раз кто-то из интернет-пользователей затронул тему искусственных преображений во внешности родственницы музыканта.Некая юзерша посоветовала Маликовой перестать прибегать к различным манипуляциям с губами, таким образом намекая на то, что девушка делает инъекции для увеличения объема. Тем не менее дочь пианиста сразу дала понять, что никогда ничем подобным не занималась, а затем выразила благодарность подписчице за ее мнение.