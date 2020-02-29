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Стефания Маликова опровергла слухи о «накачанных» губах

Стефания Маликова является популярной медийной личностью, поэтому ей, как и многим звездам, известна критика. Так, недавно дочь композитора опровергла слухи о «накачанных губах».
Стефания Маликова опровергла слухи о «накачанных» губах

С приходом успеха наследница звездного отца столкнулась с его обратной стороной, поскольку ее часто травят в соцсетях. В большинстве случаев Стефании Маликовой достается за внешний вид, хотя преданные поклонники считают ее очень стильной и красивой девушкой. При этом всегда находятся хейтеры, предвзято относящиеся к студентке. На этот раз кто-то из интернет-пользователей затронул тему искусственных преображений во внешности родственницы музыканта.

Некая юзерша посоветовала Маликовой перестать прибегать к различным манипуляциям с губами, таким образом намекая на то, что девушка делает инъекции для увеличения объема. Тем не менее дочь пианиста сразу дала понять, что никогда ничем подобным не занималась, а затем выразила благодарность подписчице за ее мнение.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 05:00

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