Ученые: Чтение журналов не повышает грамотность ребенка





Ученые провели беседу с родителями участников эксперимента, чтобы оценить их вклад в воспитательный процесс. В результате они дали оценку уровню образования и выяснили предпочтения детей. Оказалось, что девочки чаще читают книги и газеты, когда мальчики увлекались комиксами и журналами. При этом живущие в неблагополучных семьях участники исследования предпочитали более серьезные произведения по сравнению с их обеспеченными сверстниками. Ученые пришли к выводу, что чтение художественной или научной литературы расширяет кругозор и повышает грамотность. Дело в том, что любители газет и книг имели лучшую успеваемость по математике и другим точным наукам.Ученые приравняли чтение книг во внеурочное время к трем дополнительным месяцам учебы в средней школе.