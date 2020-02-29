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Ученые: Чтение журналов не повышает грамотность ребенка

Испанские ученые доказали, что чтение журналов не отражается положительно на грамотности ребенка. В новом исследовании приняли участие 43 тысяч детей в возрасте 10-11 лет.

Ученые провели беседу с родителями участников эксперимента, чтобы оценить их вклад в воспитательный процесс. В результате они дали оценку уровню образования и выяснили предпочтения детей. Оказалось, что девочки чаще читают книги и газеты, когда мальчики увлекались комиксами и журналами. При этом живущие в неблагополучных семьях участники исследования предпочитали более серьезные произведения по сравнению с их обеспеченными сверстниками. Ученые пришли к выводу, что чтение художественной или научной литературы расширяет кругозор и повышает грамотность. Дело в том, что любители газет и книг имели лучшую успеваемость по математике и другим точным наукам.

Ученые приравняли чтение книг во внеурочное время к трем дополнительным месяцам учебы в средней школе.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:00

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