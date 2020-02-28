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Юлия Михалкова об эмиграции в США: «Новость вызвала переполох даже у родных»

Юлия Михалкова высказалась по поводу эмиграции в США. По словам 36-летней актрисы, она не собирается покидать Россию.
Юлия Михалкова об эмиграции в США: «Новость вызвала переполох даже у родных»

Недавние слухи заставили знаменитость сделать официальное заявление, поскольку они удивили даже ее друзей и близких. Как сказала Юлия Михалкова, журналисты значительно преувеличили новость и за это время она успела вернуться обратно в РФ и принять участие в съёмках. Экс-звезда «Уральских пельменей» отметила, что она никогда даже не думала об эмиграции, так как Россия является ее родной страной и судьбой. Артистка пообещала никогда не покидать свою родину навсегда. Затем юмористка рассказала, из-за чего решила устроить себе отпуск. Сначала она неделю пожила в Майами, где занималась спортом и посещала музеи.

В США Михалкова начала дело, до которого у нее долго не доходили руки. Речь идет о книге, которую сейчас пишет актриса. В ней она расскажет о своих приключениях и отношениях между представителями обоих полов. Знаменитость считает, что другая обстановка может хорошо на нее повлиять, а также сообщила, что из-за смены часовых поясов у нее сбился сон и распорядок дня.

Поклонники были очень рады, узнав, что пресса преувеличила слухи об эмиграции кумира в США. Многие высказали мнение, что человек должен жить там, где он родился.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:53

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