Юлия Михалкова об эмиграции в США: «Новость вызвала переполох даже у родных»

Недавние слухи заставили знаменитость сделать официальное заявление, поскольку они удивили даже ее друзей и близких. Как сказала Юлия Михалкова, журналисты значительно преувеличили новость и за это время она успела вернуться обратно в РФ и принять участие в съёмках. Экс-звезда «Уральских пельменей» отметила, что она никогда даже не думала об эмиграции, так как Россия является ее родной страной и судьбой. Артистка пообещала никогда не покидать свою родину навсегда. Затем юмористка рассказала, из-за чего решила устроить себе отпуск. Сначала она неделю пожила в Майами, где занималась спортом и посещала музеи.В США Михалкова начала дело, до которого у нее долго не доходили руки. Речь идет о книге, которую сейчас пишет актриса. В ней она расскажет о своих приключениях и отношениях между представителями обоих полов. Знаменитость считает, что другая обстановка может хорошо на нее повлиять, а также сообщила, что из-за смены часовых поясов у нее сбился сон и распорядок дня.Поклонники были очень рады, узнав, что пресса преувеличила слухи об эмиграции кумира в США. Многие высказали мнение, что человек должен жить там, где он родился.