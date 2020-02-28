Звезда «Дом-2» Юлия Белая рассказала, почему терпит побои от Ромашова





Отношения между влюблёнными носят очень взрывоопасный характер. Причём такой накал страстей царит у пары не только в интимных отношениях. Многие поклонники телепроекта считают, что Евгений позволяет себе грубость по отношению к Юле и в повседневной жизни. Всё дело в том, что многие замечали синяки на теле девушки, которые остаются после её ссоры со своим бойфрендом. При этом молодому человеку всё время сходит с рук такое отношение к своей второй половинке.Недавно Юля раскрыла подробности их ссор. Со слов девушки, она очень отходчива и быстро забывает все обиды. Она призналась, что Женя иногда бил её. В такие моменты участница телешоу думала, что не простит ему подобной выходки. Однако потом осознавала, что он так поступил, не совладав со своими эмоциями. К тому же, после таких скандалов Евгений приходил с букетом цветов, заслуживая окончательного прощения.