Скорость загрузки на Xiaomi Mi 10 Pro и iPhone 11 Pro Max проверили энтузиасты





Видео эксперимента появилось на канале Tech/NickBrazer видеохостинга YouTube. Автор сравнил Xiaomi Mi 10 Pro и iPhone 11 Pro Max, которые получили идущие лицом к лицу Snapdragon 865 и Apple A13. Эксперт оценил скорость загрузки приложений, работу камеры, технологий разблокировки лица и другие опции. Определить победителя оказалось совсем не просто. На скачивание программ девайса требовалось почти одинаковое время.Разница замечена в работе с анимациями. «Яблочный» девайс делает это не так быстро, но более плавно. Помимо этого различия зависели от самих приложений. iPhone 11 Pro Max справился с поставленной задачей в рендеринге видео за 13 секунд, а Xiaomi Mi 10 Pro - за 81 секунду. Более быстрым оказалось устройство Apple и в процессе запуска игровых продуктов.Победителем был признан iPhone 11 Pro Max, но поскольку в большинстве тестов разница оказалась минимальной, этот результат можно считать условным. В целом аппараты оказались очень похожи по скорости и другим параметрам работы.