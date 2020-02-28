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Скорость загрузки на Xiaomi Mi 10 Pro и iPhone 11 Pro Max проверили энтузиасты

Независимые энтузиасты сравнили скорость загрузки приложений на Xiaomi Mi 10 Pro и iPhone 11 Pro Max. Определить победителя оказалось сложно, поскольку мобильные устройства от разных производителей имеют схожие характеристики.
Скорость загрузки на Xiaomi Mi 10 Pro и iPhone 11 Pro Max проверили энтузиасты

Видео эксперимента появилось на канале Tech/NickBrazer видеохостинга YouTube. Автор сравнил Xiaomi Mi 10 Pro и iPhone 11 Pro Max, которые получили идущие лицом к лицу Snapdragon 865 и Apple A13. Эксперт оценил скорость загрузки приложений, работу камеры, технологий разблокировки лица и другие опции. Определить победителя оказалось совсем не просто. На скачивание программ девайса требовалось почти одинаковое время.

Разница замечена в работе с анимациями. «Яблочный» девайс делает это не так быстро, но более плавно. Помимо этого различия зависели от самих приложений. iPhone 11 Pro Max справился с поставленной задачей в рендеринге видео за 13 секунд, а Xiaomi Mi 10 Pro - за 81 секунду. Более быстрым оказалось устройство Apple и в процессе запуска игровых продуктов.

Победителем был признан iPhone 11 Pro Max, но поскольку в большинстве тестов разница оказалась минимальной, этот результат можно считать условным. В целом аппараты оказались очень похожи по скорости и другим параметрам работы.

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Технологии
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 20:44

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