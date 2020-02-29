Леди Гага выпустила клип на песню “Stupid Love”, снятый на iPhone 11

Леди Гага впервые выпустила песню, над которой работала совместно с другим исполнителем. Им оказался автор композиций в стиле поп и танцевальной музыки Макс Мартин. Звезда сделала футуристический клип, который был полностью снят на iPhone 11. Съемки проходили в пустыне совместно с группой танцоров, а поклонники провели аналогию между взаимодействием в племени и показанной певицей ситуацией. Артистка предстала в кадре в образе инопланетянки с розовыми волосами.Леди Гага не раз сообщала о работе над новым альбомом, а поклонники предполагают, что он будет носить название “Cromatica”. В последние годы из-за съемок в фильме “Звезда родилась” певица не баловала публику новыми хитами.