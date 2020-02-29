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Леди Гага выпустила клип на песню “Stupid Love”, снятый на iPhone 11

Леди Гага презентовала клип на сингл “Stupid Love”, снятый на iPhone 11. Голливудская звезда опубликовала видео на своей странице в Instagram.

Леди Гага впервые выпустила песню, над которой работала совместно с другим исполнителем. Им оказался автор композиций в стиле поп и танцевальной музыки Макс Мартин. Звезда сделала футуристический клип, который был полностью снят на iPhone 11. Съемки проходили в пустыне совместно с группой танцоров, а поклонники провели аналогию между взаимодействием в племени и показанной певицей ситуацией. Артистка предстала в кадре в образе инопланетянки с розовыми волосами.

Леди Гага не раз сообщала о работе над новым альбомом, а поклонники предполагают, что он будет носить название “Cromatica”. В последние годы из-за съемок в фильме “Звезда родилась” певица не баловала публику новыми хитами.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:00

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