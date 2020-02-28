Анна Семенович окунулась в термальный источник на Камчатке

Знаменитость вместе со своей группой преодолела длительный путь из российской столицы на отдаленный полуостров. Анна Семенович показала его красоту с высоты птичьего полета. Артистка и ее коллеги сняли загородный гостиничный комплекс, в который вошли номера из срубов и собственный гейзер. После отдыха от перелета звезда эстрады решила искупаться в термальном источнике, а затем поделилась с подписчиками соответствующим сюжетом. «, - шутливо сказала экс-солистка «Блестящих». Как отметила исполнительница, достопримечательности Камчатки привели ее в восторг.Кроме этого, Семенович рассказала фолловерам, что в скором времени ее вместе с коллективом ожидает экскурсия на вулкан. Затем певица сообщила о своем намерении пойти спать, хотя это будет тяжело, так как в Москве в то время был обед. По словам артистки, в ресторане она попробовала местные деликатесы с морепродуктами.