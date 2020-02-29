Древний червь в ходе эволюции утратил часть конечностей, чтобы поселиться в трубке
Древний червь фацивермис в результате эволюции потерял конечности, чтобы поселиться в трубке. Сотрудники Юньнаньского университета проследили за изменениями существа, которое проживало на планете около 518 млн лет назад.
Фацивермис имел длинное тело с пятью парами шипов, расположенных около головы. Ученые расположили его между безногими циклонными червями и лобоподианами. Новое исследование показало, что животное обитало на морском дне и жило в трубке, где шипы лишь мешали. Поэтому в результате эволюции червь потерял наросты, что доказывает найденная окаменелость нижней части его тела. Она находится в трубке, природу которой исследователи выяснить не смогли. Однако было заметно, что животное крепилось к предмету изнутри с помощью присоски на задней части.
Большинство родственных видов фацивермиса использовали свои шипы для передвижения, однако он оставался на месте и использовал верхние пары ног для фильтрации воды ради добычи пищи.
Фацивермис имел длинное тело с пятью парами шипов, расположенных около головы. Ученые расположили его между безногими циклонными червями и лобоподианами. Новое исследование показало, что животное обитало на морском дне и жило в трубке, где шипы лишь мешали. Поэтому в результате эволюции червь потерял наросты, что доказывает найденная окаменелость нижней части его тела. Она находится в трубке, природу которой исследователи выяснить не смогли. Однако было заметно, что животное крепилось к предмету изнутри с помощью присоски на задней части.
Большинство родственных видов фацивермиса использовали свои шипы для передвижения, однако он оставался на месте и использовал верхние пары ног для фильтрации воды ради добычи пищи.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:00