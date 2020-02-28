Ирина Шейк поделилась своим методом ухода за кожей лица перед модным показом

Ирина Шейк является востребованной моделью, а потому много работает. Невзирая на частые перелёты, она всегда выглядит привлекательно. Всё дело в том, что манекенщица тщательно ухаживает за кожей. Так, недавно в своих Instagram Stories знаменитость разместила фотографию, сделанную во время подготовки к модному показу. На снимке звезда запечатлена со сверкающей маской на лице и шее. В кадр также попала создательница этого средства, которую Шейк назвала "своей золотой королевой красоты".Уделив необходимое время себе, супермодель вышла на подиум, эффектно продефилировав на шоу Изабель Маран, которое прошло в Париже. Знаменитость продемонстрировала гостям показа экспериментальный образ, от чего они пришли в восторг.