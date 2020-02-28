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Ирина Шейк поделилась своим методом ухода за кожей лица перед модным показом

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась с поклонниками своим методом ухода за кожей. Знаменитость показала, что помогает ей преобразиться перед модным показом.
Ирина Шейк поделилась своим методом ухода за кожей лица перед модным показом

Ирина Шейк является востребованной моделью, а потому много работает. Невзирая на частые перелёты, она всегда выглядит привлекательно. Всё дело в том, что манекенщица тщательно ухаживает за кожей. Так, недавно в своих Instagram Stories знаменитость разместила фотографию, сделанную во время подготовки к модному показу. На снимке звезда запечатлена со сверкающей маской на лице и шее. В кадр также попала создательница этого средства, которую Шейк назвала "своей золотой королевой красоты".


Уделив необходимое время себе, супермодель вышла на подиум, эффектно продефилировав на шоу Изабель Маран, которое прошло в Париже. Знаменитость продемонстрировала гостям показа экспериментальный образ, от чего они пришли в восторг.

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ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 20:23

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