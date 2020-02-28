Black Shark 3 станет первым игровым смартфоном с механическими переключателями





Судя по изображениям, производитель старается сделать все необходимое для максимального комфорта пользователей. Ранее стало известно о том, что Black Shark 3 получил оригинальный геймерский блок питания. Теперь разработчик удивил потенциальных покупателей наличием механических переключателей. Они смогут обеспечить нулевую задержку и максимально быстрый обратный отклик, который имеет огромное значение в многопользовательских проектах, когда важна каждая доля секунды.Боковые механические кнопки прошли необходимые тесты и подтвердили высокий уровень эффективности. Они имеют 21-миллиметровый колпачок и ход 1,5 мм. Примечательно, что эти клавиши каждый игрок сможет настраивать в зависимости от собственных предпочтений.