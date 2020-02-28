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Black Shark 3 станет первым игровым смартфоном с механическими переключателями

Компания Black Shark продолжает подогревать интерес к своему новому продукту в преддверии презентации, запланированной на 3 марта. Судя по официальным постерам, которые появились в Сети, Black Shark 3 станет первым игровым смартфоном с двумя механическими переключателями.
Black Shark 3 станет первым игровым смартфоном с механическими переключателями

Судя по изображениям, производитель старается сделать все необходимое для максимального комфорта пользователей. Ранее стало известно о том, что Black Shark 3 получил оригинальный геймерский блок питания. Теперь разработчик удивил потенциальных покупателей наличием механических переключателей. Они смогут обеспечить нулевую задержку и максимально быстрый обратный отклик, который имеет огромное значение в многопользовательских проектах, когда важна каждая доля секунды.

Боковые механические кнопки прошли необходимые тесты и подтвердили высокий уровень эффективности. Они имеют 21-миллиметровый колпачок и ход 1,5 мм. Примечательно, что эти клавиши каждый игрок сможет настраивать в зависимости от собственных предпочтений.

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Технологии
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 20:30

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