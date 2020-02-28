Владимир Кузьмин поздравил внебрачную дочь Марту с днем рождения

Владимир Кузьмин позирует вместе с именинницей, которая отпраздновала 27 февраля 34-летие. Артист поздравил дочь с праздником теплыми словами, пожелав, чтобы ей сопутствовали звезды, а также быть счастливой. Певец подчеркнул, что всегда будет находится рядом. В комментариях поклонники сошлись во мнении, что молодая особа сильно на него похожа, а некоторые предположили, что Марта Кузьмина близка к звездному отцу еще и по духу.Как известно, у Владимира Кузьмина пятеро детей, в том числе две внебрачные дочери, а также он воспитывал приемного сына. Марта Кузьмина появилась на свет после связи с Ириной Мильциной.