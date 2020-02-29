Яна Кошкина вызвала позитивные эмоции у мужчин из-за пикантного образа





Знаменитость примерила провокационный наряд, подчеркнувший ее достоинства. В кадре Яна Кошкина позировала в нежно-розовой кофте на пуговицах, благодаря чему глубокое декольте оголило ее пышный бюст. Стиль звезды телеэкранов дополнили черная кожаная юбка и массивные лакированные ботинки. Кроме этого, актриса уделила внимание деталям, украсив шею чокером с подвеской и одев изящные серьги. В подписи к опубликованному фото ведущая отметила, что это не ее имидж. Затем она поинтересовалась у подписчиков, стоит ли выкупить у костюмеров этот наряд.Эффектные снимки из гримерки вызвали бурю положительных эмоций в комментариях. Одним понравились глаза кумира, а другие оценили ее наряд, отметив, что розовый цвет очень идет модели. Некоторые сравнили Кошкину со школьницей.