Первый день продаж линейки смартфонов Samsung Galaxy S20 оказался провальным
Первый день продаж новой линейки смартфонов Samsung Galaxy S20 специалисты назвали провальным. Аналитики утверждают, что дело не в самих девайсах, которые имеют прекрасный дизайн и множество инновационных опций.
Профильные эксперты прогнозировали новой линейке Samsung успешные продажи, но старт оказался далеким от идеала. Инсайдеры передают, что в первый день южнокорейский гигант реализовал лишь 70 800 устройств Galaxy S20 на родном рынке, в то время как в 2019 году Galaxy S10 разошелся в количестве 140 000 единиц, а Galaxy Note10 приобрели не менее 220 000 человек. Аналитики утверждают, что провальные показатели реализации в первый день продаж не связаны с самой линейкой, пользователи не желают приобретать новые девайсы по другим причинам.
В Южной Корее из-за эпидемии коронавируса резко уменьшилась посещаемость магазинов. А еще в торговых точках почти исчезли скидки. Впрочем, экономисты считают, что делать какие-либо выводы еще слишком рано. Ситуация может измениться в любой момент, а подводить итоги лучше через пару месяцев.
Профильные эксперты прогнозировали новой линейке Samsung успешные продажи, но старт оказался далеким от идеала. Инсайдеры передают, что в первый день южнокорейский гигант реализовал лишь 70 800 устройств Galaxy S20 на родном рынке, в то время как в 2019 году Galaxy S10 разошелся в количестве 140 000 единиц, а Galaxy Note10 приобрели не менее 220 000 человек. Аналитики утверждают, что провальные показатели реализации в первый день продаж не связаны с самой линейкой, пользователи не желают приобретать новые девайсы по другим причинам.
В Южной Корее из-за эпидемии коронавируса резко уменьшилась посещаемость магазинов. А еще в торговых точках почти исчезли скидки. Впрочем, экономисты считают, что делать какие-либо выводы еще слишком рано. Ситуация может измениться в любой момент, а подводить итоги лучше через пару месяцев.
Технологии
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 00:00