СМИ: Здоровье королевы Елизаветы II ухудшилось вследствие проблем в семье





Члены британской королевской семьи тяжело пережили последние месяцы. Всё дело в том, что принц Гарри и его супруга выразили желание отказаться от своих обязанностей, стать финансово независимыми и переехать вместе с сыном Арчи в Канаду. Уже в конце марта они официально потеряют свои титулы и перестанут считаться частью королевской семьи.Не секрет, что младший сын принцессы Дианы был любимчиком Елизаветы II. Она выразила внуку свою поддержку, однако запретила использовать в коммерческих целях оставшийся у супругов титул герцогов. Меган Маркл не согласна с этим решением и хочет его оспорить.Подобные события неблагоприятно воздействуют на состоянии 93-летней королевы. Кроме проблем с принцем Гарри, она переживает ещё из-за того, что сразу несколько её родственников объявили о разрыве отношений со своими супругами. Как сообщают зарубежные СМИ, вследствие этого здоровье Елизаветы II оставляет желать лучшего.