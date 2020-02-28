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Дебютировал компактный смартфон Huawei Enjoy 10e

Компания Huawei явила общественности свой новый смартфон Enjoy 10e, который готовится поступить в продажу до конца этой недели. Новинка отличается сравнительной компактностью среди представленных на рынке гаджетов, имея экран с диагональю 5,7 дюймов.

После старта продаж станут известны полные характеристики Huawei Enjoy 10e. Однако уже сейчас известно, что сильной стороной гаджета станут емкий аккумулятор на 4000 мАч, что обеспечит устройстве продолжительную работу в автономном режиме. Также поддерживается 10-ваттная зарядка. Новинка оснащена экраном диагональю 5,7 дюймов с разрешением 1520х720 точек. Аппарат работает на однокристальной системе Kirin 810.

Известно, что в линейке Huawei Enjoy 10 имеется три модели. Стоимость смартфона в базовой версии оценивается в 140 долларов. Выход гаджета в продажу ожидается 1 марта.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:06

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