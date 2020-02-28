Дебютировал компактный смартфон Huawei Enjoy 10e





После старта продаж станут известны полные характеристики Huawei Enjoy 10e. Однако уже сейчас известно, что сильной стороной гаджета станут емкий аккумулятор на 4000 мАч, что обеспечит устройстве продолжительную работу в автономном режиме. Также поддерживается 10-ваттная зарядка. Новинка оснащена экраном диагональю 5,7 дюймов с разрешением 1520х720 точек. Аппарат работает на однокристальной системе Kirin 810.Известно, что в линейке Huawei Enjoy 10 имеется три модели. Стоимость смартфона в базовой версии оценивается в 140 долларов. Выход гаджета в продажу ожидается 1 марта.