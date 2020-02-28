В Рязани поклонницы Татьяны Булановой подрались на ее концерте





Как сообщают журналисты, знаменитость пригласили на торжество в качестве специального гостя. После того, как Татьяна Буланова начала петь, между двумя женщинами завязалась драка. Затем к потасовке присоединились и другие поклонники артистки. По известным данным, инцидент случился из-за места для фото в первых рядах. Очевидцы довольно быстро разделили фанаток, вступивших в конфликт. Сама исполнительница решила не прерывать свое выступление, проигнорировав случившееся.После концерта в соцсети «ВКонтакте» появился ролик, на котором можно разглядеть драку. Все действие происходило под песню Булановой «Не плачь». В комментариях под сюжетом юзеры пошутили, что выступление звезды эстрады опаснее, чем шоу панк-рок-артистов.Мероприятие имело место в городском цирке Рязани. Как позже уточнили в правоохранительных органах, участницы потасовки не получили никаких телесных повреждений, но сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.