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В Рязани поклонницы Татьяны Булановой подрались на ее концерте

В Рязани состоялось шоу «Легенды 80-х и 90-х», в котором приняла участие Татьяна Буланова. Однако в ходе концерта поклонницы певицы устроили драку.
В Рязани поклонницы Татьяны Булановой подрались на ее концерте

Как сообщают журналисты, знаменитость пригласили на торжество в качестве специального гостя. После того, как Татьяна Буланова начала петь, между двумя женщинами завязалась драка. Затем к потасовке присоединились и другие поклонники артистки. По известным данным, инцидент случился из-за места для фото в первых рядах. Очевидцы довольно быстро разделили фанаток, вступивших в конфликт. Сама исполнительница решила не прерывать свое выступление, проигнорировав случившееся.

После концерта в соцсети «ВКонтакте» появился ролик, на котором можно разглядеть драку. Все действие происходило под песню Булановой «Не плачь». В комментариях под сюжетом юзеры пошутили, что выступление звезды эстрады опаснее, чем шоу панк-рок-артистов.

Мероприятие имело место в городском цирке Рязани. Как позже уточнили в правоохранительных органах, участницы потасовки не получили никаких телесных повреждений, но сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:54

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