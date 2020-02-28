Меган Маркл и принц Гарри сделали первый шаг к примирению с королевой Елизаветой II





В последнее время царствующая королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии пережила несколько серьезных потрясений. Вначале в секс-скандал попал ее сын, затем неприятно удивил своим решением внук, а после желанием развестись ее огорчили другие родственники. Многочисленные стрессы и переживания негативно повлияли на здоровье Елизаветы II, она истощена морально и физически.Весной королеве исполнится 94 года, поэтому она мечтает жить в спокойной обстановке, получая поддержку от родных. В связи с этим шаг к примирению сделали Меган Маркл и принц Гарри. Следуя запрету Елизаветы II, они отказались от заявки на использование бренда Sussex Royal в Великобритании. Как сообщает британская пресса, запрос герцогов Сассекских, поданный в ведомство, занимающееся урегулированием вопросов интеллектуальной собственности, был удален.Впрочем, аналогичная заявка об использовании марки в странах Европы, все еще остается. Британские подданные ждут, что Меган Маркл и ее супруг откажутся от этих планов.