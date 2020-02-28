В Китае медики раскрыли результаты вскрытия первого умершего от коронавируса пациента





Патологоанатомы из КНР пришли к выводу, что COVID-2019 поражает преимущественно легкие человека. Сведений, собранных в результате первого вскрытия, пока недостаточно, чтобы утверждать о наличии его влияния на другие органы. Исследование проводилось над телом умершего 85-летнего мужчины, у которого не наблюдались распространенные симптомы, например, кашель или повышенная температура.Лишь на 10-й день пребывания в больнице у пациента начал проявляться дискомфорт в области горла в виде зуда, а КТ подтвердил наличие инфекции в легких. К концу второй недели анализ на вирус показал положительный результат, в связи с чем был диагностирован COVID-2019. Смерть настигла мужчину почти спустя месяц с момента госпитализации, а причиной ухода из жизни стали пневмония и дыхательная недостаточность. В первые 12 часов медики провели вскрытие.На данный момент число зараженных в Китае приближается к 80 тысячам граждан, а скончались от недуга более 2,7 тысяч пациентов.