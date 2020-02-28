АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 71.65 USD 65.61
Курс валют на 28.02.2020

В Сети появилось видео с Игорем Крутым и Аллой Пугачевой 25-летней давности

В Сети появилось видео, на котором можно увидеть молодых Игоря Крутого и Аллу Пугачеву. Сюжет, снятый 25 лет назад, композитор опубликовал на странице в Instagram.
В Сети появилось видео с Игорем Крутым и Аллой Пугачевой 25-летней давности

На архивных кадрах пианист запечатлен с лишним весом и уже лысеющей шевелюрой. По словам Игоря Крутого, ролик был снят на презентации хита Примадонны «Любовь, похожая на сон», который артист написал для пластинки знаменитости «Не делайте мне больно, господа». На видео можно увидеть, как сидящая за столом Пугачева приглашает коллегу по творческому цеху на медленный танец, пока гости слушают запись хита. На торжестве также присутствовали другие звезды, в том числе Маликов и Киркоров.

В комментарии к публикации Крутой поделился строками из песни, а также добавил, что его растрогало мероприятие 25-летней давности. В последние годы внешность композитора сильно изменилась, поскольку он похудел и полысел. В Сети ходят слухи, что музыкант борется с раком, однако его родные отрицают эту информацию. Как сказали близкие, продюсер страдает диабетом, в связи с чем придерживается строгой диеты.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Татьяна Владимировна рассказала о прошлом звезды «Дом-2» Ольги…
Black Shark 3 станет первым игровым смартфоном с механическими…
Ирина Шейк поделилась своим методом ухода за кожей лица перед модным…
Звезда «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал о мести Аллы Пугачевой певице Лике…
СМИ: Здоровье королевы Елизаветы II ухудшилось вследствие проблем в…
Владимир Кузьмин поздравил внебрачную дочь Марту с днем…
Звезда «Дом-2» Юлия Белая рассказала, почему терпит побои от…
Дебютировал компактный смартфон Huawei Enjoy…
В Китае медики раскрыли результаты вскрытия первого умершего от коронавируса…
В Рязани поклонницы Татьяны Булановой подрались на ее…
Меган Маркл и принц Гарри сделали первый шаг к примирению с королевой Елизаветой…
Экс-супруг Пелагеи Иван Телегин отметил 28-летие с Марией…
Актеры из «Гарри Поттера» собрались для нового проекта по книге…
Chery Tiggo 8 обзаведется устойчивостью к…
В Сети появилось видео с Игорем Крутым и Аллой Пугачевой 25-летней…
Японец голыми руками убил напавшего на него…
Под Волгоградом из квартиры запасливой женщины вывезли три грузовых машины…
Компания HTC презентовала новый бюджетный смартфон Wildfire…
Любовь Успенская и некоторые звезды пережили утрату матерей в…
День Онисима: Что запрещено делать людям 28…
Ирина Салтыкова после развода не могла позволить себе приобрести обувь для дочери…
Ирландские ученые объяснили причину возрастной потери…
Александр Боев требует у Никиты Михалкова возместить ущерб за прокат «Превосходства Борна» в размере 80 млн…
Медики назвали 5 проблем, с которыми банан может справиться лучше…
«Это была идея жены»: Энрике Иглесиас назвал свою новорожденную дочь…
Клим Шипенко в новой картине покажет свою версию смерти Сергея…
Дерматологи предупредили о недопустимости самолечения…
Имидж-стилист Ольга Трофимова раскритиковала образ Натальи Шкулевой: «Совсем не то, что хотелось бы…
Просмотреть все новости