В Сети появилось видео с Игорем Крутым и Аллой Пугачевой 25-летней давности





На архивных кадрах пианист запечатлен с лишним весом и уже лысеющей шевелюрой. По словам Игоря Крутого, ролик был снят на презентации хита Примадонны «Любовь, похожая на сон», который артист написал для пластинки знаменитости «Не делайте мне больно, господа». На видео можно увидеть, как сидящая за столом Пугачева приглашает коллегу по творческому цеху на медленный танец, пока гости слушают запись хита. На торжестве также присутствовали другие звезды, в том числе Маликов и Киркоров.В комментарии к публикации Крутой поделился строками из песни, а также добавил, что его растрогало мероприятие 25-летней давности. В последние годы внешность композитора сильно изменилась, поскольку он похудел и полысел. В Сети ходят слухи, что музыкант борется с раком, однако его родные отрицают эту информацию. Как сказали близкие, продюсер страдает диабетом, в связи с чем придерживается строгой диеты.