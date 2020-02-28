Японец голыми руками убил напавшего на него кабана





Как сообщают СМИ, рыболов не испугался встречи с кабаном – он прижал его к земле и схватил за рыло. Японец заманил животное в воду, где и убил его. После того, как на место приехали полицейские, житель города Нагасаки заявил, что ему удалось одолеть парнокопытное. Тем не менее во время битвы кабан искусал ноги 50-летнего мужчины. Врачи осмотрели его и вынесли вердикт, что полученные травмы не несут в себе угрозу для жизни, передаёт интернет-издание SoraNews24.В сельских районах Японии часто можно встретить диких кабанов. Они представляют собой опасность не только для имущества, но и для людей. Случаи агрессивного поведения парнокопытных зафиксированы и на территории РФ. СМИ сообщали о нападении животного в Саратовской области. Та ситуация закончилась смертью для мужчины.