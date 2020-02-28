Японец голыми руками убил напавшего на него кабана
Житель города Нагасаки голыми руками убил напавшего на него кабана. Тем не менее дикое животное искусало ноги японца.
Как сообщают СМИ, рыболов не испугался встречи с кабаном – он прижал его к земле и схватил за рыло. Японец заманил животное в воду, где и убил его. После того, как на место приехали полицейские, житель города Нагасаки заявил, что ему удалось одолеть парнокопытное. Тем не менее во время битвы кабан искусал ноги 50-летнего мужчины. Врачи осмотрели его и вынесли вердикт, что полученные травмы не несут в себе угрозу для жизни, передаёт интернет-издание SoraNews24.
В сельских районах Японии часто можно встретить диких кабанов. Они представляют собой опасность не только для имущества, но и для людей. Случаи агрессивного поведения парнокопытных зафиксированы и на территории РФ. СМИ сообщали о нападении животного в Саратовской области. Та ситуация закончилась смертью для мужчины.
Как сообщают СМИ, рыболов не испугался встречи с кабаном – он прижал его к земле и схватил за рыло. Японец заманил животное в воду, где и убил его. После того, как на место приехали полицейские, житель города Нагасаки заявил, что ему удалось одолеть парнокопытное. Тем не менее во время битвы кабан искусал ноги 50-летнего мужчины. Врачи осмотрели его и вынесли вердикт, что полученные травмы не несут в себе угрозу для жизни, передаёт интернет-издание SoraNews24.
В сельских районах Японии часто можно встретить диких кабанов. Они представляют собой опасность не только для имущества, но и для людей. Случаи агрессивного поведения парнокопытных зафиксированы и на территории РФ. СМИ сообщали о нападении животного в Саратовской области. Та ситуация закончилась смертью для мужчины.
В мире
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 19:11