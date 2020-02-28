Компания HTC презентовала новый бюджетный смартфон Wildfire R70
Тайваньская компания HTC презентовала общественности свой новый бюджетный смартфон Wildfire R70. Покупатели уже раскритиковали девайс за слабые технические параметры.
Не так давно HTC была одним из лидеров на глобальном рынке мобильных устройств. Приобрести смартфон тайваньского производителя мечтали миллионы потребителей. Ситуация кардинально изменилась после непонятной политики в отношении цен и появления большого количества странных аппаратов среднего уровня. Чтобы удержаться на рынке компания сократила штат сотрудников, однако по другим направлениям свою политику не изменила.
Это подтверждает и презентованный Wildfire R70. Устройство относится к бюджетному уровню, у него большой современный экран и достаточно емкая батарея. Имеется фронтальная камера на 8 Мп, и тройная основная камера на 16,2 и 2 Мп. Первая размещена в каплевидном вырезе, вторая - на тыльной крышке. Дисплей получил разрешение HD+, а в основе смартфона лежит устаревшая MediaTek Helio P23. За управление девайсом отвечает Android 9 Pie с фирменной оболочкой HTC Sense. Аккумуляторная батарея рассчитана на 4 000 мАп.
Технические характеристики нового Wildfire R70 показались покупателям несовременными. О стоимости девайса пока информации нет, однако если она окажется завышенной, продажи смартфона, по мнению профильных экспертов, может ожидать провал.
Не так давно HTC была одним из лидеров на глобальном рынке мобильных устройств. Приобрести смартфон тайваньского производителя мечтали миллионы потребителей. Ситуация кардинально изменилась после непонятной политики в отношении цен и появления большого количества странных аппаратов среднего уровня. Чтобы удержаться на рынке компания сократила штат сотрудников, однако по другим направлениям свою политику не изменила.
Это подтверждает и презентованный Wildfire R70. Устройство относится к бюджетному уровню, у него большой современный экран и достаточно емкая батарея. Имеется фронтальная камера на 8 Мп, и тройная основная камера на 16,2 и 2 Мп. Первая размещена в каплевидном вырезе, вторая - на тыльной крышке. Дисплей получил разрешение HD+, а в основе смартфона лежит устаревшая MediaTek Helio P23. За управление девайсом отвечает Android 9 Pie с фирменной оболочкой HTC Sense. Аккумуляторная батарея рассчитана на 4 000 мАп.
Технические характеристики нового Wildfire R70 показались покупателям несовременными. О стоимости девайса пока информации нет, однако если она окажется завышенной, продажи смартфона, по мнению профильных экспертов, может ожидать провал.
Технологии
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 19:00